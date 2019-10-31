Вратарь ЦСКА Илья Помазун прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) и выход в четвертьфинал Кубка России. Помазун впервые не пропустил в основном составе.
"Сам на первом "сухаре" в основе ЦСКА внимание не акцентировал. Главное, что команда прошла дальше в Кубке России! В раздевалке все похвалили, сказали: "Молодец, Помаз!" Здорово, что смогли прервать наконец неудачную серию. Теперь думаем только о матче в Питере — это ключевая игра", - цитирует Помазуна Sport24.
Помазун: внимание на первом "сухаре" в основе ЦСКА не акцентировал
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