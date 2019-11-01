Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Ломовицкий не сможет помочь "Арсеналу" в матче 15-го тура РПЛ против "Спартака".
21-летний Ломовицкий был арендован тульским клубом у красно-белых в июле. Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2019/20.
Ломовицкий не сыграет за "Арсенал" против "Спартака" по условиям арендного соглашения между клубами.
Матч "Спартак" — "Арсенал" состоится на стадионе "Открытие Арена" в Москве 4 ноября. Начало — в 19:00 мск.
Ломовицкий не сыграет за "Арсенал" в матче со "Спартаком"
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