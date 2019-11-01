Лидер молодежного первенства "Динамо" победило "Ахмат"

Молодежное первенство
15 тур
"Динамо" – "Ахмат" – 2:0
15 тур
"Динамо" – "Ахмат" – 2:0
Голы: Гоманюк, 28, Адамов, 75 (авто.)
Динамо: Сангаре, Калачёв, Зорин, Глущенков, Фёдоров, Слепов, Гоманюк, Галкин (Карапузов, 61), Усанов (Сулаквелидзе, 74), Школик, Данилин (Тюкавин, 74)
Ахмат: Бунхоев, Адамов, Альсултанов, Кармаев (Джакуев, 78), Мацуев (Дачаев, 66), Мосейчук, Хакиев (Эдильбиев, 79), Чунчуров (Абзаев, 57), Хинтба (Гирзишев, 66), Хажмухамбетов, Альсултанов (Арцуев, 64)
Предупреждения: Чунчуров, 30