Лидер молодежного первенства "Динамо" победило "Ахмат"

В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ московское "Динамо" на своем поле обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. "Динамо" c 35 очками возглавляет таблицу молодежного первенства, одержав 11 побед в 12 последних матчах. "Ахмат" (19) занимает 9-е место.