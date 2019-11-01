Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге высказал мнение, что нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе нет необходимости покидать РПЛ накануне чемпионата Европы, который пройдёт летом 2020 года.
"Зенит" играет абсолютно нормально без Дзюбы. Считаю, что дзюбозависимости нет. Широков, назвавший Артёма средним игроком по европейским меркам, близок к истине. Можно ли Дзюбу поставить в топ европейских "столбов"? Посмотрите на трансферный рынок. Кто-то его зовёт? Слухи запускаются, но не зовут. Дело не в возрасте. Если игрок хороший, то его будут звать три-четыре клуба.
Российский футбол не в большой цене. Российские игроки вообще без цены для топ-клубов Европы. Если Дзюба здесь король, то зачем ему уезжать туда? Ради чего? 31 год. Не надо рисковать. Впереди чемпионат Европы, и ему надо быть в форме. Он может хорошо выступить со сборной России, тем более домашние матчи будут", — сказал Орлов.
"Чемпионат.сом"
Орлов: если Дзюба здесь король, то зачем ему уезжать в Европу?
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