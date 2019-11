Блогер Савин проведет минимум один матч в чемпионате Белоруссии

View this post on Instagram

?Сегодня дзержинский «Арсенал» подписал предварительный контракт с российским нападающим Евгением Савиным (1984 г.р.). ? Ранее Евгений Савин в разные годы выступал за волгоградский «Ротор» и московский «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», тульский «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень». ? В шести матчах за национальную молодежную сборную России Евгений Савин забил 3 гола. В общей сложности форвард провел 335 матчей и забил 72 гола. ? Закончив активные выступления в футболе Евгений Савин нашел себя в медиа-бизнесе. Победитель премии GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Юрием Дудем. С 2017 года — один из ведущих шоу «Русский ниндзя» на «Первом канале». Летом 2018 года комментировал на Первом канале матчи чемпионата мира по футболу. С августа 2018 года ведёт YouTube-канал «КраСава». ?? Согласно условиям соглашения Евгений Савин сыграет за «Арсенал» в сезоне 2020 минимум 1 матч. До этого наш клуб, согласно регламентирующим документам, должен получить международный трансферный сертификат на игрока, футболист должен пройти медосмотр и клубную заявку в АБФФ, выполнить ряд иных обязательных требований. Что, впрочем, является обычной процедурой при подписании любого контракта. ?Поскольку регистрационный период в сезоне 2019 истек, в оставшихся матчах текущего сезона против ФК «Андердог», Ошмяны-БГУФК и «Узда» @sava9 принять участие не сможет. Подробности смотрите в выпуске блога КраСава! #арсеналдзержинск #arsenalblr #arsenaldzerzhinsk #красава