Блогер Савин проведет минимум один матч в чемпионате Белоруссии

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин вернется в футбол. Автор видеоблога "КраСава" проведет минимум один матч за белорусский клуб "Арсенал" из Дзержинска. Об этом сообщается в Инстаграме команды. Савин уже подписал предварительный контракт.

"Накануне дзержинский "Арсенал" подписал предварительный контракт с российским нападающим Евгением Савиным. Согласно условиям соглашения, Евгений Савин сыграет за "Арсенал" в сезоне 2020 минимум 1 матч. До этого наш клуб, согласно регламентирующим документам, должен получить международный трансферный сертификат на игрока, футболист должен пройти медосмотр и клубную заявку в АБФФ, выполнить ряд иных обязательных требований. Что, впрочем, является обычной процедурой при подписании любого контракта. Поскольку регистрационный период в сезоне 2019 истек, в оставшихся матчах текущего сезона против ФК "Андердог", Ошмяны-БГУФК и "Узда" Савин принять участие не сможет", — говорится в сообщении.За три тура до конца второй белорусской лиги "Арсенал" лидирует в чемпионате и готовится к повышению в классе. Последним клубом 35-летнего Савина была "Тюмень", которую он покинул в 2015 году.