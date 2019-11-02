Филипп: мы должны учесть наши ошибки и в дальнейшем стать сильнее

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал ничью в матче 15-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1), а также рассказал, как чувствует себя после травмы.

Фото: ФК "Динамо"

- Вы пропустили несколько матчей. Как чувствовали себя на поле после травмы?



- Хорошо. Все в порядке. Боли я не ощущаю.



- Что скажете о ничьей "Ахматом"? Насколько довольны игрой?



- Надо признать, что нехорошая игра получилась. Было много трудностей. И моментов создали мало. Мы можем и должны играть лучше. Тем не менее, несмотря на сложности, мы бились до последней минуты. Команда проявила волю в сложный момент. Игра опять же, не удалась, и тем не менее такие матчи - тоже опыт, это тоже многому учит. Мы должны учесть наши ошибки и в дальнейшем стать сильнее. И радовать наших зрителей своей игрой. А в этом матче нельзя не отметить Антона Шунина, действия которого нам сегодня очень сильно помогли. Он, конечно, сыграл супер. "Ахмат"? Неплохая команда.



- Перед выходом на поле в перерыве матча вы о чем-то общались с Артуром Юсуповым, а потом вместе вышли на замену...



- Да, говорили об игре. Надо сказать, Юсупов - очень хороший футболист. С ним интересно играть.



Алина Гущина, Rusfootball.info