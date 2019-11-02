Пономарев: Азмуна нужно было удалять

- Об игре:
Матч начался ни шатко ни валко, и уж слишком академично себя вели игроки "Зенита". Видимо, они подумали, что сейчас легко разберутся с ЦСКА, который действительно находился не в лучшем положении и давно не побеждал, да и по игре команды есть большие вопросы. Но в итоге питерцы проволынили весь первый тайм, а "красно-синие" поймали их на контратаке в концовке.
Очевидно, у ЦСКА была задумка как можно более вязкой сделать свою оборону для остроатакующего соперника. И это сработало, хотя "Зениту" стоило в таких условиях упростить игру и работать на "столба", т.е. на Дзюбу, который всё бы выигрывал и облегчил бы жизнь своей команде. Но питерцы стали играть через фланги, что было на руку "армейцам".
Но во втором тайме красную получил Бийол, и это стало катастрофой для ЦСКА. Однако гости отошли в оборону и выдержали натиск "Зенита", который продолжал игнорировать Дзюбу. И взломать массированную оборону соперника команда Сергея Семака смогла только навалившись всей командой, и использовав в итоге лучшие качества Дзюбы. Хотя, думаю, наставник "Зенита" вряд ли доволен игрой своей команды. А ЦСКА я поздравляю, в тяжёлом матче выдержали, грамотно играли в обороне, и Марио был на защите сконцентрирован куда больше обычного. В общем, молодцы!
- О судействе Михаила Вилкова:
Нужно отметить, что матч получился очень интенсивным и, следовательно, тяжёлым для судейской бригады. Но во втором тайме Азмун очень грубо сыграл против Магнуссона, по сути, целясь ему прямой ногой чуть ли не в живот. Причём форвард "Зенита" прекрасно видел ситуацию, но всё равно шёл прямой ногой встык. И я только сейчас узнал, что на этот матче был ВАР, я не понял этого сразу, поскольку к этой системе Вилков в итоге не обратился. А почему? Мне непонятно это. Азмуна нужно было удалять.
- О лучшем игроке матча:
Я бы назвал Акинфеева, который здорово руководил своей обороной и вселял в неё уверенность. Ну и ещё я бы назвал Влашича, который здорово отработал и забил важный мяч. А у питерцев выделить и некого, они дурака проваляли, честно говоря.
Пономарев: Азмуна нужно было удалять
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
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