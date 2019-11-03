Кто виноват? Был ли Игнатьев в офсайде? Как «Краснодар» вырвал концовку, а «Ростов» – её слил

Карпин признался, что Глебов не мог продолжать игру, его требовалось поменять. Не нападающего же в отсутствие Норманна выпускать. Потому пришлось перейти на игру в 5 защитников. Но всё явно пошло не так, если в штрафной при лишнем игроке обороны возникла такая дыра.
Здесь гости отскочили, затем выдержали ещё пару атак. После паузы на просмотр видеоповтора арбитр позволяет «Ростову» ввести мяч в игру. Гости проигрывают два верховых единоборства. Мяч достаётся Вильене, который не глядя отправляет его вперёд. Без адреса и опасности. Тут происходит именно то, о чём говорил Карпин, которого теперь ругают за выход лишнего защитника. Здесь оборонцев действительно оказалось многовато: вышедший на замену Сигурдссон стоит лицом к мячу и готов его выбить, но справа к мячу тянется Чистяков.
Защитник сборной России не только сбрасывает мяч на соперника, но и выводит из игрового эпизода себя и того исландского парня.
В итоге к мячу устремляется Шапи и успевает первым, а Игнатьев уже набирает скорость и отрывается от соткнувшихся друг с другом соперников, находящихся в статике. И вот тут возникает вопрос, грозящийся перерасти в скандал. Был ли офсайд?
На телевидении сперва провели такую линию.
Я дико извиняюсь, но Игнатьев забил из офсайда.— Leonid Volotko (@l_volotko) November 3, 2019
Окей Google, как пользоваться VAR? pic.twitter.com/gxQQWZv1bY
А потом, уже по недоброй традиции, другую. По всей видимости, именно ей пользовались видеоарбитры Василий Казарцев и Алексей Матюнин. И именно она является верной.
Фото: телеграм-канал Василия Конова
Далее накрыть Ивана ни Чистяков, ни Песьяков уже не успели – восстановившийся после травмы нападающий спокойно закатил мяч в дальний угол.
Ничего страшного не произошло: «Ростову» осталось додержаться пару минут (из-за двух пауз, связанных с просмотром ВАР, поверх уже добавленных четырёх минут). Гости разыгрывают мяч с центра поля и распоряжаются им, мягко говоря, не очень рационально. Центральный защитник (скорее всего, это всё тот же бедовый Чистяков, на общем плане видно очень плохо), никем не атакуемый, просто бьёт мяч в зону, где партнёров нет от слова совсем.
Мяч просто отдаётся сопернику без борьбы и повода играть на отбой.
После ввода мяча в игру Сафоновым в центре поля разворачивается борьба, в результате которой мяч достаётся Ерёменко. Роман тоже играет не лучшим образом: да, тут была опасность замешкаться и потерять мяч, но по сути получился такой же вынос без борьбы – мяч снова достаётся Сафонову.
«Краснодар» стремится быстро послать его вперёд: Уткин под прессингом выдаёт передачу в направлении штрафной, где снова мешают друг другу Чистяков и Сигурдссон. На перехват идут оба, оголяя зону. Дмитрий сыграет в мяч, но неудобно, головой, с отскока, потому подбор останется за Вильеной (обведён красным). Рядом с ним уже приготовился бежать вперёд будущий герой Спайич.
Поначалу боснийца держит Саплинов, но затем он решает переключиться на прессинг Вильены.
Спайич таким образом остаётся один. Козлов находится далеко от Намли и не спешит выдвигаться, указывая Чистякову, чтобы тот его подстраховал.
Однако Козлов боится выбрасываться на Намли из-за подключения Рамиреса и далекого расположения партнёра по обороне. У Юнеса есть время оценить ситуацию в штрафной: там три защитника «Ростова» играют по своим оппонентам. Роман Ерёменко, на предыдущем скрине находившийся ближе всех к Спайичу, не побежал за Урошем.
Далее происходит размен, но Спайич пристраивается к Ари и использует партнёра в качестве блока.
Хаджикадунич оказывается отрезанным и против двоих, Роман Ерёменко разводит руками, а Спайич бежит праздновать в объятия партнёров.
Итог: Игнатьев забил чистый гол, Чистяков совершенно не понимал вышедшего на замену Сигурдссона, Роман Ерёменко не адаптировался к уходу Глебова и не отрабатывал в оборону, будто опорник никуда и не девался. У Карпина в запасе действительно больше не было полузащитников на вынужденную замену Глебову, но, возможно, стоило дать установку исландцу сыграть в опорной зоне и не рушить привычный рисунок, в котором его команда оборонялась весь тайм.
Южное дерби получилось эпичным. «Ростов» не удержал преимущество в два гола
Кадры из трансляции: Матч Премьер