» » Кто виноват? Был ли Игнатьев в офсайде? Как «Краснодар» вырвал концовку, а «Ростов» – её слил

Кто виноват? Был ли Игнатьев в офсайде? Как «Краснодар» вырвал концовку, а «Ростов» – её слил

Вынужденный выход пятого защитника отнюдь не помог команде Карпина, проигравшей второй тайм по ударам 0:16. Разбираемся покадрово и пофамильно.
Фото: ФК "Краснодар"
Проблемы у «Ростова» возникли ещё в основное время: на 89-й минуте Рамирес нашёл в штрафной свободного Вильену, а тот в одно касание создал момент для Игнатьева, после удара которого мяч непостижимым образом не отскочил в ворота.



Карпин признался, что Глебов не мог продолжать игру, его требовалось поменять. Не нападающего же в отсутствие Норманна выпускать. Потому пришлось перейти на игру в 5 защитников. Но всё явно пошло не так, если в штрафной при лишнем игроке обороны возникла такая дыра.

Кто виноват? Был ли Игнатьев в офсайде? Как «Краснодар» вырвал концовку, а «Ростов» – её слил

Здесь гости отскочили, затем выдержали ещё пару атак. После паузы на просмотр видеоповтора арбитр позволяет «Ростову» ввести мяч в игру. Гости проигрывают два верховых единоборства. Мяч достаётся Вильене, который не глядя отправляет его вперёд. Без адреса и опасности. Тут происходит именно то, о чём говорил Карпин, которого теперь ругают за выход лишнего защитника. Здесь оборонцев действительно оказалось многовато: вышедший на замену Сигурдссон стоит лицом к мячу и готов его выбить, но справа к мячу тянется Чистяков.


Защитник сборной России не только сбрасывает мяч на соперника, но и выводит из игрового эпизода себя и того исландского парня.


В итоге к мячу устремляется Шапи и успевает первым, а Игнатьев уже набирает скорость и отрывается от соткнувшихся друг с другом соперников, находящихся в статике. И вот тут возникает вопрос, грозящийся перерасти в скандал. Был ли офсайд?


На телевидении сперва провели такую линию.

А потом, уже по недоброй традиции, другую. По всей видимости, именно ей пользовались видеоарбитры Василий Казарцев и Алексей Матюнин. И именно она является верной.


Фото: телеграм-канал Василия Конова

Далее накрыть Ивана ни Чистяков, ни Песьяков уже не успели – восстановившийся после травмы нападающий спокойно закатил мяч в дальний угол.



Ничего страшного не произошло: «Ростову» осталось додержаться пару минут (из-за двух пауз, связанных с просмотром ВАР, поверх уже добавленных четырёх минут). Гости разыгрывают мяч с центра поля и распоряжаются им, мягко говоря, не очень рационально. Центральный защитник (скорее всего, это всё тот же бедовый Чистяков, на общем плане видно очень плохо), никем не атакуемый, просто бьёт мяч в зону, где партнёров нет от слова совсем.


Мяч просто отдаётся сопернику без борьбы и повода играть на отбой.


После ввода мяча в игру Сафоновым в центре поля разворачивается борьба, в результате которой мяч достаётся Ерёменко. Роман тоже играет не лучшим образом: да, тут была опасность замешкаться и потерять мяч, но по сути получился такой же вынос без борьбы – мяч снова достаётся Сафонову.


«Краснодар» стремится быстро послать его вперёд: Уткин под прессингом выдаёт передачу в направлении штрафной, где снова мешают друг другу Чистяков и Сигурдссон. На перехват идут оба, оголяя зону. Дмитрий сыграет в мяч, но неудобно, головой, с отскока, потому подбор останется за Вильеной (обведён красным). Рядом с ним уже приготовился бежать вперёд будущий герой Спайич.


Поначалу боснийца держит Саплинов, но затем он решает переключиться на прессинг Вильены.


Спайич таким образом остаётся один. Козлов находится далеко от Намли и не спешит выдвигаться, указывая Чистякову, чтобы тот его подстраховал.


Однако Козлов боится выбрасываться на Намли из-за подключения Рамиреса и далекого расположения партнёра по обороне. У Юнеса есть время оценить ситуацию в штрафной: там три защитника «Ростова» играют по своим оппонентам. Роман Ерёменко, на предыдущем скрине находившийся ближе всех к Спайичу, не побежал за Урошем.


Далее происходит размен, но Спайич пристраивается к Ари и использует партнёра в качестве блока.


Хаджикадунич оказывается отрезанным и против двоих, Роман Ерёменко разводит руками, а Спайич бежит праздновать в объятия партнёров.



Итог: Игнатьев забил чистый гол, Чистяков совершенно не понимал вышедшего на замену Сигурдссона, Роман Ерёменко не адаптировался к уходу Глебова и не отрабатывал в оборону, будто опорник никуда и не девался. У Карпина в запасе действительно больше не было полузащитников на вынужденную замену Глебову, но, возможно, стоило дать установку исландцу сыграть в опорной зоне и не рушить привычный рисунок, в котором его команда оборонялась весь тайм.

Южное дерби получилось эпичным. «Ростов» не удержал преимущество в два гола

Кадры из трансляции: Матч Премьер


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Теги: Краснодар Ростов Карпин Чистяков Сигурдссон
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