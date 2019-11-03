Кто виноват? Был ли Игнатьев в офсайде? Как «Краснодар» вырвал концовку, а «Ростов» – её слил

Вынужденный выход пятого защитника отнюдь не помог команде Карпина, проигравшей второй тайм по ударам 0:16. Разбираемся покадрово и пофамильно.

Фото: ФК "Краснодар"