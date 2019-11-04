Бакаев и Ломовицкий не сыграют в матче "Спартак" - "Арсенал"

Полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий не смогут принять участие в игре 15 тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Арсеналом".

Бакаев - в составе тульской команды. Фото: ФК "Арсенал"

Выступающий за "Спартак" Бакаев, проведший прошлый сезон в "Арсенале" на правах аренды, в предыдущем туре получил четвёртую жёлтую карточку в чемпионате и пропустит встречу из-за дисквалификации.



Играющий в текущем сезоне за "Арсенал" Ломовицкий принадлежит "Спартаку" и не сможет сыграть по условиям арендного соглашения. Также Игорь Черевченко по причине дисквалификации не сможет рассчитывать на Виктора Альвареса.



Матч между "Спартаком" и "Арсеналом" начнётся сегодня, 4 ноября, на "Открытие Арене" в 19.00 мск. Хозяева подходят к нему с 18 очками в активе, у туляков - 16 баллов.