Еременко — лучший игрок "Ростова" в октябре

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября.

Роман Еременко — «Ростсельмаш — лучший игрок октября» в составе «Ростова» ? ??



За полузащитника отдали свои голоса 24% болельщиков, принявших участие в голосовании на нашем официальном сайте.



Второе место занял Хорен Байрамян (21%), тройку замкнул Элдор Шомуродов (17%). pic.twitter.com/SUwAKMpfAJ — Football Club Rostov (@rostovfc) November 4, 2019

За 32-летнего финна свои голоса отдали 24% респондентов. Второе место досталось полузащитнику Хорену Байрамяну (21%), третью строчку занял нападающий Элдор Шомуродов (17%).В прошлом месяце Еременко провел за ростовчан четыре матча в РПЛ и забил три гола.