Стюард, работавший на матче 15-го тура российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Рубином", скончался прямо на стадионе, сообщает "Бизнес Online".
Сперва встреча была омрачена дракой фанатов. По информации источника, во время игры в Самаре фанаты гостей несколько раз попытались прорваться прямо на трибуну с активными болельщиками "Крыльев Советов", чтобы сорвать оскорбляющие "Рубин" баннеры. Увидев это, самарские фанаты выбежали со своих мест в коридоры, чтобы встретить казанских. Стюарды и полицейские пытались сдержать фанатов, но в какой-то момент оцепление было прорвано. Завязалась драка, в результате которой пострадали фанаты обеих команд. Полиция задержала одного из лидеров фанатского движения казанцев.
После матча на стадион приехала скорая помощь — стало плохо одному из стюардов. Мужчину пытались спасти, но в итоге сотрудник службы безопасности скончался на стадионе.
Сам матч завершился вничью со счетом 0:0.
Стюард, работавший на матче "Крылья Советов" — "Рубин", скончался на стадионе
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