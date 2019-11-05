Как стало известно Sport24, защитник "Сочи" Иван Новосельцев с сегодняшнего дня начнет тренироваться в общей группе. Игрок восстанавливается после надрыва мышцы.
Последний раз Иван Новосельцев выходил на поле 25 сентября в матче с "Шинником" в Кубке России. Решение по участию футболиста в матче с ЦСКА будет принимать тренерский штаб.
Матч "Сочи" — ЦСКА состоится 10 ноября. Начало — в 15:30 мск.
Новосельцев с сегодняшнего дня начнет тренироваться в общей группе
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»