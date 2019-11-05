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Безбородов обслужит матч "Локомотив" - "Краснодар"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает РФС.

8 ноября (пятница)

"Ахмат" - "Урал": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Сергей Французов (Москва).

9 ноября (суббота)

"Рубин" - "Динамо": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Ростов" - "Тамбов": судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

"Спартак" - "Крылья Советов": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

10 ноября (воскресенье)

"Оренбург" - "Уфа": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

"Арсенал" - "Зенит": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

"Сочи" - ЦСКА: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

"Локомотив" - "Краснодар": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).


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Теги: Безбородов Локомотив Краснодар
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