Полузащитник "Аякса" Квинси Промес, ранее выступавший за "Спартак", признался в любви к российскому клубу. По его словам, он самостоятельно пишет комментарии на русском языке в аккаунте клуба в инстаграме. Накануне Промес в комментариях к одному из постов написал: "Легендарный, люблю тебя".
"Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со "Спартаком", и я навсегда останусь частью этой большой семьи.
Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все", — приводит слова Промеса "Чемпионат".
Промес, который является воспитанником академии "Аякса", покинул Голландию в 2014 году, перейдя из "Твенте" в "Спартак". За красно-белых он провел 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. В 2018 году перешел в "Севилью", а летом 2019 года подписал контракт с "Аяксом".
Промес: мои мысли со "Спартаком", я навсегда останусь частью этой большой семьи
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