"Спартак" объявил о сотрудничестве с "Эрцгебирге"

"Спартак" объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", выступающим во второй Бундеслиге."Спартак" сможет отдавать "Эрцгебирге" в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов.В 2017 году "Эрцгебирге" возглавлял нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.