Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев заявил, что ему нечего ответить известному блогеру Василию Уткину, который ранее сказал, что красно-белые с европейскими топ-клубами будут играть не скоро.
"Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у "Спартака" и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных", — сказал Бакаев в беседе с "Чемпионатом".
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 18 очков после 15 матчей. На счету Бакаева 2 забитых мяча и 6 результативных передач в 13 матчах РПЛ.
Бакаев: ответить Уткину нечего, у "Спартака" сейчас и правда тяжёлый период
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