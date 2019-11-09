Джикия: Стал ли Бакаев лидером? Не мне судить (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал форму Зелимхана Бакаева, который сделал голевую передачу и забил гол в игре против "Крыльев" (2:0)

Фото: Rusfootball.info

- О чём говорил с Бакаевым перед угловым? Обычный игровой момент. Просил подать на ближнюю, но туда не успел. Гапонов? Он давно не играл, но я с ним уже выходил. Он провёл сегодня хороший матч, он молодец, все подсказы впитывал и классно сыграл.



- Бакаев не захотел давать интервью, сказал, что и так много говорит. Может, как капитан вы с ним работаете?



- Конечно, я даю ему какие-то советы. Не знаю, почему он сегодня не говорил, раз забил-отдал. Может, думает, что перебарщивает. Стал ли Землихан лидером? Не мне судить. Он провел хороший матч с «Локо», сегодня тоже принес пользу. Посмотрим, как будет дальше. Он недавно к нам вернулся. Хотелось бы, чтобы он и дальше приносил пользу команде, - приводит слова Джикии корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.



[media=https://youtu.be/NP46G4dt_Kohttp://]