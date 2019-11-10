Защитник тульского "Арсенала" Александр Денисов прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).
"Где-то мы не реализовали несколько хороших моментов. Если бы это удалось, матч был бы более результативным. «Зенит» надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить. Старались не позволять сопернику придумывать что-то около наших ворот.
Можно ли назвать гол "Зенита" ключевым моментом матча? Наверное, ключевой момент — наш незабитый гол. Если бы мы его реализовали, возможно, "Зенит" бы раскрылся, а мы нашли ещё один шанс в атаке", - цитирует Денисова "Чемпионат".
Ал. Денисов: если бы "Арсенал" реализовал свой момент, "Зенит" бы раскрылся
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