Форвард тульского "Арсенала" Эванс Кангва прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Почему не удалось забить? Так сложилась игра — иногда ты забиваешь, а иногда нет. Комфортно ли играть на острие? Я чувствовал себя комфортно и готов играть на любой позиции, про которую скажет тренер.
"Зенит" создал два момента, им удалось реализовать один из них, нам же не удалось", - цитирует игрока "Чемпионат".
Кангва: "Зенит" создал два момента и один реализовал
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