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Кангва: "Зенит" создал два момента и один реализовал

Форвард тульского "Арсенала" Эванс Кангва прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Почему не удалось забить? Так сложилась игра — иногда ты забиваешь, а иногда нет. Комфортно ли играть на острие? Я чувствовал себя комфортно и готов играть на любой позиции, про которую скажет тренер.

"Зенит" создал два момента, им удалось реализовать один из них, нам же не удалось", - цитирует игрока "Чемпионат".


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Теги: Кангва Арсенал Зенит
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