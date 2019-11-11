Во время паузы в чемпионате России, связанной с играми сборных, Виктор Гончаренко не сможет поработать более чем с десятком футболистов своей команды, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Ильзат Ахметов был довызван в сборную России вместо травмированного Дмитрия Баринова, и присоединился к ранее вызванному Марио Фернандесу. Арнор Сигурдссон и Хёрдур Магнуссон отправятся в расположение национальной команды Исландии. Яка Бийол вызван в сборную Словении, Никола Влашич - в команду Хорватии, а Кристиян Бистрович - в хорватскую молодёжку.
В российской молодёжной команде под руководством Михаила Галактионова будут работать Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков. Ещё три футболиста системы клуба вызваны сборную России до 17 лет.
11 игроков ЦСКА вызваны в национальные сборные
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