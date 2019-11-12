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Петржела: на данный момент "Зенит" — клуб номер один в России

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что питерцы продолжат лидировать в таблице РПЛ. По мнению тренера, "Зенит" является ведущим клубом России.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня нет никаких сомнений, что "Зенит" продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки. У сине-бело-голубых отличный состав и невероятная поддержка болельщиков. На данный момент это клуб номер один в России", — цитирует специалиста "Известия".

"Зенит" после 16 туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 36 очков.


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Теги: Петржела Зенит
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