"У меня нет никаких сомнений, что "Зенит" продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки. У сине-бело-голубых отличный состав и невероятная поддержка болельщиков. На данный момент это клуб номер один в России", — цитирует специалиста "Известия".
"Зенит" после 16 туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 36 очков.
Петржела: на данный момент "Зенит" — клуб номер один в России
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что питерцы продолжат лидировать в таблице РПЛ. По мнению тренера, "Зенит" является ведущим клубом России.
Фото: ФК "Зенит"
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