Петржела: на данный момент "Зенит" — клуб номер один в России

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что питерцы продолжат лидировать в таблице РПЛ. По мнению тренера, "Зенит" является ведущим клубом России.

Фото: ФК "Зенит"