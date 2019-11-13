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Грушевский: Гончаренко имел основания на оскорбления. Я - за справедливость

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о дисквалификации главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко.
Фото: "Советский спорт"
"Гончаренко дисквалифицировали за тираду в адрес судей. Причём те слова Гончаренко, которые попали в телетрансляцию, не являются определяющими. Судьи могли в любом случае зафиксировать это в протоколе. Здесь получилась забавная симметрия: Семак тоже выразился в адрес судей после матча с "Ахматом". Наверное, было бы несправедливо, если бы Гончаренко остался без наказания.

Любой тренер, который атакует арбитров, должен понимать, что нарывается на денежный штраф, дисквалификацию. Понять Гончаренко я могу. Потому что в последних двух матчах и с "Зенитом", и с "Сочи" судейство было, мягко сказать, не лояльно к ЦСКА. С другой стороны, его высказывания влияют хорошо на команду. Ребята видят, что тренер неравнодушен, готов нарваться на дисквалификацию и отстаивать интересы своей команды. Жалко, что тренера не будет на следующих матчах, но это оправданная жертва, потому что ЦСКА одержал волевую победу.

Нигде в регламенте не сказано, что если судья косячит и ставит левый пенальти, то тренер на повышенных тонах может общаться с судьями. Этого нет, поэтому санкции правильные.

Принцип справедливости соблюдён в обоих случаях, что с Семаком, что с Гончаренко. Оба в резкой форме показывали своё недовольство в работе судей. Семак и Гончаренко имели основания на эти оскорбления. В данной ситуации я за справедливость", - цитирует Грушевского "Чемпионат".


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Теги: Грушевский Гончаренко ЦСКА
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