Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, когда будет внесен на рассмотрение закон и продаже пива на стадионах.
"Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учетом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе.
Есть организации и ведомства, которые не очень заинтересованы в том, чтобы закон был принят. В первую очередь это Министерство здравоохранения. Они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества.
У нас также прошло несколько консультаций с МВД. МВД важно, чтобы продажи пива не несли дополнительную угрозу безопасности на мероприятиях", — цитирует Свищева ТАСС..
Лебедев: есть ведомства, не очень заинтересованные в принятии закона о продаже пива
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