Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что домашний стадион клуба "РЖД Арена" закроется на масштабную реконструкцию.
"Пока принято только принципиальное решение о том, что мы будем проводить реконструкцию. Ни о том, как именно будет выглядеть стадион после ее окончания, ни о каких-то деталях работ, ни даже о сроках их начала пока решения нет. Соответственно, мы еще не вступали в переговоры с другими стадионами, которые рассмотрим в качестве альтернативы нашему на время реконструкции. Когда все будет готово, общественность об этом узнает", - цитирует Мещерякова Sport24.
Мещеряков: принято принципиальное решение о том, что мы будем проводить реконструкцию "РЖД Арены"
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