Комличенко: Крала "Славия" на руках отнесла в "Спартак"

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко поделился мнением об игроках другого чешского клуба - "Славии".— И то и то. "Зенит" — до счета 0:2, дальше все ясно было. "Славия" молодцы, от оборонки сыграли на "Камп Ноу", но достойно. За сезон в Чехии они три гола пропустили, мы — 22, тут без шансов.— Томаш сказал, что в Россию не поедет. И он гораздо сильнее Алекса, на мой взгляд. Второй год Соучек — лучший бомбардир "Славии", играет все матчи, делает очень большой объем работы. Он везде. Крала "Славия" на руках отнесла в "Спартак", а Соучек спокойно может уйти в топ-чемпионат.