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В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина

В министерстве спорта Ростовской области прокомментировали слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что клуб не получает финансовой помощи от правительства.
Фото: "Чемпионат"
"В 2019 году футбольному клубу "Ростов" из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года", — цитирует представителя министерства спорта Ростовской области "РБК-Ростов-на-Дону".

В минспорте сообщили также, что "Ростову" предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона "Олимп-2", тренировочные поля, административные помещения, медико-восстановительный центр и общежитие.

Кроме того правительство Ростовской области направило из бюджета 250 млн рублей на ремонт кровли западной трибуны арены "Олимп-2" и рассматривает вопрос о выделении более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году.

В минспорте уточнили, что в 2022 году в левобережной части Ростова начнётся строительство полноценной базы для жёлто-синих.


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Теги: Карпин Ростов
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