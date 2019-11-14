В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина

В министерстве спорта Ростовской области прокомментировали слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что клуб не получает финансовой помощи от правительства.



Фото: "Чемпионат"