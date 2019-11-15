Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета РФС.
Генеральный директор "Сбербанк Капитал" сменил на этой должности Николая Левникова, который руководил судейским комитетом с мая 2018 года.
"Что касается судейской реформы, то об этом можно будет говорить, когда она будет завершена. Пока мы проработали концепцию. Работу начали еще летом. В сентябре я сказал, что такая работа уже идет. Сегодня приняли два решения. Первое — поддержали концепцию развития судейства. Второе — назначили руководителя судейского комитета. Левников вчера провел заседание судейского комитет, где поддержали новую концепцию. Главным разработчиком концепции был Ашот Хачатурянц. И в связи с тем, что у Левникова появилась новая зона ответсвенности в УЕФА, то судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на эту должность", — передает слова Дюкова Sport24.
Дюков подтвердил, что Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС
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