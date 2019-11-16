Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказался о реформах в российском футболе.
"Изменения в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством. Я понятия не имею, что произошло, мне это не особо интересно", — сказал Федун в беседе с Sport24.
Накануне стало известно, что новым главой Судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.
А. Федун: изменения в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»