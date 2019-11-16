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А. Федун: изменения в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун высказался о реформах в российском футболе.

"Изменения в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством. Я понятия не имею, что произошло, мне это не особо интересно", — сказал Федун в беседе с Sport24.

Накануне стало известно, что новым главой Судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.


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Теги: Федун А. Спартак
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