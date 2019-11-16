Созин: господин Кикнадзе, давайте успокоимся. Миранчук не стоит 100 млн

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).



Фото: ФК "Локомотив"