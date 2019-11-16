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Созин: господин Кикнадзе, давайте успокоимся. Миранчук не стоит 100 млн

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
Фото: ФК "Локомотив"
"В этом году у нас от игры сборной только положительные эмоции. Мы выиграли семь матчей подряд, ситуация очень радостная. И главное – наша задача решена: мы на Евро! На матч с Бельгией мы ехали с оптимизмом, а это – главная задача сборной! Все верили, что мы можем обыграть бельгийцев, хотя нам и говорили, что они первые в мировом рейтинге. Но оптимизма меньше от этого не становилось.

Также мы читаем, что Миранчуков за € 100 млн может купить "Зенит", а может "Ювентус" – за 200. Наверное, это так. И вот, сегодня нет Головина, зато есть Миранчук, который стоит € 100 млн и даже забил "Ювентусу"! Но на деле всё получается не так. Когда мы начинаем кричать, какие у нас дорогие игроки – это фальшиво. Сегодня Лёши Миранчука было не видно и не слышно. Он тихий и скромный игрок, нестоящий больших денег. Ну, может уйти в "Динамо" или "Шинник". Свой класс он должен был показать в матче за сборную, когда играешь с Бельгией. То же самое Дзюба – свой класс он должен показывать на командах большого уровня. Но мы его не показываем, у нас этого класса просто нет.

Так что, господин Кикнадзе, давайте успокоимся – Миранчук не стоит € 100 млн. И никогда не будет стоить. Потому что за сборную с Бельгией он не играет. Наверное, гол «Ювентусу» дорогого стоит. Но сегодня он забыл, где и за кого он играет.

Если Миранчуки стоят 100, то Головин, наверное, 200? А Азар тогда вообще миллиард? Нам не надо себя переоценивать. Давайте оценивать игроков по матчам с Бельгией, Испанией и Бразилией. И тогда поймём, стоит ли Дзюба € 30 млн, а Чалов – 25. А пока мы не стоим ничего, не можем играть с Бельгией даже на равных", - цитирует Созина "Чемпионат".


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Теги: Созин Кикнадзе Миранчук Локомотив
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