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Семин: комитет по этике должен осудить Созина за его слова о Миранчуке

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию итальянских СМИ об интересе "Ювентуса" и "Милана" к братьям Миранчукам. Ориентировочная стоимость сделки, согласно данным прессы, составляет 100 млн евро.

"Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провел два матча с "Ювентусом". Это говорит о большом потенциале.

Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить? В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может. Зачем им сейчас уходить из "Локомотива"? Они здесь растут, здесь их уважают.

Когда будет что-то серьезное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничто их не остановит, если захотят уйти".

Также Семин прокомментировал слова члена комитета по этике Андрея Созина, который раскритиковал Алексея Миранчука за игру с Бельгией в отборочном матче Евро-2020 (1:4) и с иронией отнесся к информации о трансферной стоимости полузащитника.

"Меня удивляют странные слова члена комитета по этике господина Созина, сказанные им в интервью. Там он оценивает игру Алексея за национальную сборную, а также его стоимость. Имеет ли он такое право? Имеет ли право давать оценки игрокам национальной сборной? Он же не знает, какое Черчесов давал задание Миранчуку, какую он должен был выполнить работу. При этом рассуждает не только об игре футболиста, так еще и стоимости. Он же не простой болельщик, а член комитета по этике.

Думаю, там должны поставить вопрос о корректности этих слов и осудить господина Созина, который дает подобные интервью. Он не имеет права оценивать любых футболистов. Нас вызывают на этот комитет, когда мы что-то нарушаем. Представители комитета должны своим примером показывать, как надо, а не наоборот. Вся Европа знает, кто такие Миранчуки — один и второй", — цитирует Семина "СЭ".


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Теги: Семин Созин Миранчук Локомотив
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