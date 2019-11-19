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Российская молодёжь победила Сербию. На счету Сулейманова первый гол за 8 матчей и ассист

Россия продолжает идти по отборочному этапу Евро до 21 года без поражений. Шапи сделал игру, Чалов забил 2 мяча в 3 играх после 10 матчей без голов, а Сафонов совершил чудо-сейв.

Сюрприз от Галактионова


Перед игрой мы справедливо предполагали, что в Сербии наставник молодёжной сборной выпустит Александра Максименко. До этого Галактионов равномерно распределял нагрузку между вратарями, чередуя в стартовом составе стражей «Краснодара» и «Спартака».

Сафонов играл против Латвии и должен был, согласно тенденции, оставаться на лавке, но на его месте под тёплым пледом оказался Максименко. Сафонов вышел на вторую игру молодёжи подряд, а Галактионов занялся ротацией в среде полевых игроков - вместо Калугина вышел Рассказов, а Кучаев заменил Глушенкова.

Кучаев - второй нападающий

Сербам терять было нечего, потому что прямую путёвку на Евро даёт лишь первое место, а они притормозили аж на четвёртом. Хозяева бойко провели пару стартовых атак, удачно проникали через правый фланг Рассказова, но страховали центральные.


Наша команда не претендовала на владение, мобильно перестраивалась при позиционных атаках балканцев, переходя пару раз с 4-4-2 (к Чалову выдвигался Кучаев) на 5-3-2 за счёт слишком глубокого Ломовицкого, смещавшегося к Лысову (это было редко, так что сложно сказать, изначальный ли это план или стечение обстоятельств). До середины тайма Сафонов не вступал в игру, а вот российская команда в первой же атаке забила.

Почти как с Латвией

В прошлой встрече Россия играла против аутсайдера группы, но в итоге намучилась, потому что слишком легко забила, расслабилась и не могла добить противника, который ко всему прочему остался в меньшинстве. Всё закончилось славно, но нервы пришлось помотать.

Молодежь Сербии, конечно, совсем другого уровня, но всё началось в таком же ключе. Поймав приоткрывшегося соперника, Умяров быстро оформил на Шапи (похоже, там был офсайд), а хавбек «Краснодара» сделал всё для Фёдора Чалова. Лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона оставалось не попасть во вратаря.

Гол был важен не только для национальной команды, но и для самого Чалова, который прекрасно действовал против Латвии в подыгрыше, но с завершением оказался не так успешен. Хотя, конечно, гораздо важнее Фёдору было забить в игре против «Сочи».

Таким образом Чалов забил 2 мяча в 3 играх после 10 матчей без голов.

Чудо-сейв Сафонова и неудаление Ломовицкого

По итогам первого тайма можно было бы выразить подопечным Галактионова стопроцентный респект, если бы не два эпизода, которые подпортили впечатление по итогам сорока пяти минут. Первым стал грязный (на ровном месте) фол Ломовицкого, похожий на момент с Азмуном и Обляковым в противостоянии «Зенита» и ЦСКА. Пока комментаторы Генич и Шнякин посмеивались, что вспоминать тот самый момент на телевидении нельзя (не очень-то и смешно, учитывая, как тогда пропал эксперт «Матча» Федотов), судья ограничился жёлтой, но по совести должен был выгонять полузащитника.

А затем впервые за две игры пришлось по-настоящему включиться Сафонову. Ломовицкий и Лысов дали слишком много времени противнику на левом фланге, Дивеев запоздал с прыжком - и вратарь «быков» вынужденно сотворил маленькое чудо.

Мага решает

А перед самым перерывом Шапи оформил второе результативное действие. Ломовицкий сделал отбор, свалился в центр и потерял мяч - а на подборе оказался хлестко приложившийся Сулейманов (правой ногой!).

Этим выстрелом Шапи прервал серию из 8 матчей без голов. Что могло быть лучшим завершением первой половины встречи?

Судья был на нашей стороне

Поскольку Россия, добившись ключевого преимущества, ситуацию на поле уверенно контролировала, моментов у Сербии после перерыва не возникало совсем. Если и выходило проникнуть в штрафную, включались защитники и вот с ним случилось пару спорных моментов, которыми была очень недовольна хозяйская публика.

Сначала мяч попал в руку в российской штрафной Умярову, затем - Лысову (в дополнительное время был ещё Обляков, но это уже вряд ли бы спасло сербов). Оба эпизода были обсуждаемые, но арбитр вставал на сторону российских игроков и пенальти не назначал. Учитывая решение в первом тайме, когда Ломовицкий отделался лёгким испугом, раздражение наших соперников было вполне объяснимым.

Но это, как говорится, были не наши проблемы.

Вернулся Игнатьев, за весь второй тайм у Сербии - один момент

На заключительную часть игры вместо Чалова вышел Игнатьев, который не играл за молодёжку после удаления в игре против Болгарии (0:0) ещё в сентябре. Россияне докатывали игру и всё-таки позволили балканцам лишнего - за десять минут до окончания основного времени у сербов был удар с одиннадцати метров, но он ушёл на трибуны. На этом, по большому счёту, было всё.

***

Подводя итоги, цикл сборная России провела очень неплохо и может уходить на длительный перерыв в хорошем настроении. После шести туров в квалификационной группе Россия впереди, но ещё предстоит ключевая встреча - против Польши на выезде.

И благодаря победе над Сербией команду Галактионова вполне устроит ничья в игре с поляками. А это уже серьёзное подспорье.

Молодежный чемпионат Европы-2021

Группа 5


Голы: Чалов, 9, Сулейманов, 44.


Сербия U21: М. Илич, Машович, Веселинович, Н. Илич, Маркович, Н. Петрович (Бирманчевич, 46), Нишич, Л. Илич (Видосавлевич, 72), Ступаревич (Чумич, 62), Аджич (Тедич, 72), Йовелич.

Россия U21: Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Лысов, Рассказов, Кучаев (Глебов, 65), Умяров, Обляков, Ломовицкий (Грулёв, 84), Сулейманов (Глушенков, 84), Чалов (Игнатьев, 72).

Предупреждения: Ломовицкий, 16, Петрович, 37, Машович, 54.

Фото: РФС


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Теги: Молодёжная сборная России Сулейманов Чалов Сафонов
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