Российская молодёжь победила Сербию. На счету Сулейманова первый гол за 8 матчей и ассист

Фёдор Чалов воспользовался прострелом Сулейманова и открыл счёт в игре!



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/3SEL4rvpJv