Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист "Чемпионата" Андрей Панков.
"Рубин" может уволить Шаронова. В клубе есть недовольство последними результатами. "Динамо" и "Зениту" команда проиграла. У "Рубина" осталось два матча до зимней паузы: против "Ахмата" и "Сочи". По итогам этих игр будет принято решение о возможном увольнении", - сообщает Панков.
После 17 туров казанская команда занимает 14 место в турнирной таблице, забивая меньше всех в чемпионате: всего 9 голов. Формально главным тренером "Рубина" является Эдуардо Докампо.
"Рубин" может уволить Шаронова
Результаты "Рубина" вызвали недовольство руководства клуба, которое, вопреки предыдущим заявлениям, может уволить тренера Романа Шаронова по ходу сезона.
Фото: ФК "Рубин"
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