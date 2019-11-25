Бывший тренер "Краснодара" Олег Фоменко высказал мнение по поводу скандальной ситуации с продлением контракта нападающего "быков" Ивана Игнатьева.
В начале марта этого года 20-летний футболист отказался подписывать новое соглашение на предложенных клубом условиях, за что был переведен во вторую команду. Спустя несколько недель Игнатьев и "Краснодар" все же достигли взаимопонимания.
— Как восприняли скандал с новым контрактом Игнатьева?
— Для меня это стало откровением. Его резко перевели во вторую команду, так что мы на счет контракта не общались. Клуб занял четкую позицию и не отступал — и, считаю, прав. Если бы не "Краснодар", где был бы Ваня? Его привезли из Ачинска, вложили в него время и средства, воспитали.
Ванька — нормальный парень, со своими тараканами. Но молодым людям свойственно ошибаться, самооценка подскакивает. 18-летний мальчик приезжает на базу, видит дорогие машины — хочет себе такую же. А тут появляются агенты, нашептывают: "Дадим тебе все блага". Кто-то ведется на это, кто-то нет.
— Шапи говорил: они с Игнатьевым играли весь сезон, забивали важные голы — и получили неадекватное предложение.
— Играй они не в "Краснодаре", достигли бы того же? Здесь им предоставили шанс. Забросьте их в любую другую команду — доросли бы они там до основы, поверили бы в них? "Краснодар" дал что-то вам — отплатите ему.
— Как вам Шапи и Игнатьев в этом сезоне?
— Хорошо, что нашли точки соприкосновения и остались. Но быть лидерами команды не готовы. Ваньке точно еще много в чем нужно прибавлять, для Шапи предел совершенства далек. Нужно много пахать, чтобы дорасти до "Боруссии".
Фоменко: "Краснодар" прав в ситуации с контрактом Игнатьева. Где был бы Иван, если бы не клуб?
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