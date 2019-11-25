РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре

? Время выбрать лучший гол ноября! ??Голосуем тут ?https://t.co/c0k0VIPV5s— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019
? Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/vXnozcu0hv
За награду поспорят Алексей Ионов ("Ростов"), Урош Спаич ("Краснодар"), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов"), Иван Обляков (ЦСКА), Федор Чалов (ЦСКА), Сергей Петров ("Краснодар"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Никола Влашич (ЦСКА).
В октябре автором лучшего гола стал полузащитник "Зенита" Юрий Жирков, который забил "Крыльям Советов" ударом с лета под перекладину.