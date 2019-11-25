РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре

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? Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/vXnozcu0hv