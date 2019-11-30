Напомним, игра должна была состояться завтра, но была перенесена на 2020 год из-за эпидемии ангины в "Сочи". "Оренбург" пошел соперникам навстречу и не протестовал против переноса.
- Это правильное решение. Мы с пониманием отнеслись. Конечно, три очка в этом матче не были бы лишними для нас, но надо играть и выигрывать в честной борьбе. Ничего страшного не случилось, сыграем весной.
Конечно, это скажется на нас, команда сейчас на подъеме, в хорошем состоянии. Но форс-мажор есть форс-мажор, надо отнестись к этому с пониманием, любая команда, в том числе и наша, может оказаться в подобной ситуации. Не только же дело в турнирной таблице, надо иметь какие-то партнерские, уважительные отношения, - приводит слова Кияева ТАСС.
Президент "Оренбурга": три очка не были бы лишними, но надо выигрывать в честной борьбе
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал перенос матча 18-го тура РПЛ против "Сочи" на резервную дату
Фото: ФК "Оренбург"
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