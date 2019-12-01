Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ с "Ахматом".
"Изначально с любым соперником мы настраиваемся на победу. Выходим на поле, чтобы выигрывать. Но по тому, как складывалась эта игра, конечно, и ничья неплохой результат для нас. Все-таки мы отыгрались по сути в последней атаке в компенсированное время. Тем более незадолго до этого у соперника была возможность сделать счет 2:0.
Да, возможно, в какой-то степени нам повезло. Но, с другой стороны, везение тоже нужно заработать. Да и в целом по игре мы не заслуживали поражения. Поэтому, думаю, есть справедливость в том, что сыграли вничью в этом матче", - цитирует Коновалова Sport24.
Коновалов: "Рубину" в какой-то степени повезло с "Ахматом"
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