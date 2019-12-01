Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского "Зенита" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком".
"Гол "Зенита" нельзя было засчитывать. Это не борьба, а чистый фол. Дзюба толкнул Кутепова. Что касается руки Зобнина в штрафной, то арбитр правильно сделал, что не поставил пенальти", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Хусаинов: гол "Зенита" в ворота "Спартака" нельзя было засчитывать
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