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Мостовой: Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:1) высказался о работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: sportbox
"Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в "Спартак". Первый тайм обсуждать вообще не приходится — для красно-белых он был провальным. После перерыва неплохо начали, понеслись вперёд, но моментов, кроме удара Понсе в штангу, в принципе, не было, хотя 40 минут провели в большинстве. И это однозначно вопрос к тренеру. Его замены не то что не усилили игру, они её поломали. Кстати, уже не в первый раз. Смотрел статистику, по которой "Зенит" во втором тайме сделал больше спринтов, чем "Спартак". И это, повторю, вдесятером. Мне кажется, это необъяснимо.

Постоянное жонглирование составом, ротация ради ротации. Нам говорят, что приехал тактический гений, гуру перестановок, который выстраивает игру под соперника. А по факту восемь очков в шести матчах, отставание 20 очков от первого места. О чём ещё тут можно говорить?

Поведение Тедеско в отношении судей? Видимо, он сам всё понимает и у него уже нервы сдают. Чем-то ещё объяснить то, что он вчера ворвался после игры к судьям, нельзя. Иногда не хочется комментировать его поведение на бровке и его обвинения судьи в моментах, в которых арбитр был прав. Тедеско нужно сконцентрироваться на своей команде. Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером "Спартака", он этого, видимо, пока не понял", - цитирует Мостового "RT".


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Теги: Мостовой Тедеско Спартак
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