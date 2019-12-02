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Сулейманов: нужно выигрывать такие игры, но это футбол

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничью с "Тамбовом", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Почему не получилось выиграть у аутсайдера?

- С такими командами сложнее играть, чем с лидерами. Они всей командой обороняются, тяжело взломать. Но у нас были моменты, нужно было забивать. Больше ничего не могу сказать. Наша ошибка.

- Можно это списать на невезение или результат закономерный?

- Не сказать, что бы прям 100% моменты. Но они у нас были. Надо было дожимать. Нужно выигрывать такие игры, но это футбол.

- Вы знали, что ваши соседи по таблице потеряли очки. Может быть это давило на команду?

- Да нет. Мы в каждой игре стараемся выиграть. Когда-то получается, когда-то нет. На других мы не смотрим.

- Показалось, что вам не хватало физики, особенно во втором тайме, когда нужно было дожимать соперника. Накопилась усталость?

- График плотный, игр много, игроки выбывают, но в любом случае должны были побеждать.

- Впереди игра с ЦСКА. Насколько хотите взять реванш?

- Это игра с прямым конкурентом. Я пропущу матч, у меня четыре желтых. Но, думаю, что у команды будет настрой на 200%.

- Когда вы выходили на замену, вы забивали голы. Сейчас вы выходите в старте и уже нет такой продуктивности. Как это объясняете для себя?

- А вы посмотрите статистику, у кого в команде больше статистика гол+пас. Посмотрите и скажите мне, есть у меня продуктивность или нет.

- Вас заменили из-за усталости?

- Сказали, что много играю и накапливается усталость. Плановая замена. Но я всегда хочу играть. Физически готов, но тренеру виднее.


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Теги: Сулейманов Краснодар Тамбов
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