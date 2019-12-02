Сулейманов: нужно выигрывать такие игры, но это футбол

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничью с "Тамбовом", передает корреспондент- С такими командами сложнее играть, чем с лидерами. Они всей командой обороняются, тяжело взломать. Но у нас были моменты, нужно было забивать. Больше ничего не могу сказать. Наша ошибка.- Не сказать, что бы прям 100% моменты. Но они у нас были. Надо было дожимать. Нужно выигрывать такие игры, но это футбол.- Да нет. Мы в каждой игре стараемся выиграть. Когда-то получается, когда-то нет. На других мы не смотрим.- График плотный, игр много, игроки выбывают, но в любом случае должны были побеждать.- Это игра с прямым конкурентом. Я пропущу матч, у меня четыре желтых. Но, думаю, что у команды будет настрой на 200%.- А вы посмотрите статистику, у кого в команде больше статистика гол+пас. Посмотрите и скажите мне, есть у меня продуктивность или нет.- Сказали, что много играю и накапливается усталость. Плановая замена. Но я всегда хочу играть. Физически готов, но тренеру виднее.