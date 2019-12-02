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"Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил". Бузова дала совет Тарасову

Популярная певица Ольга Бузова дала совет своему бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову, узнав о его реакции на ее интервью.

В ноябре инстаграм-звезда в общении с "Комсомольской правдой" призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Многие ее поклонники связали такие слова именно с Тарасовым, хотя Бузова не называла конкретных имен.

Накануне стало известно, что Тарасов направил в адрес газеты, в которой вышло то самое интервью Ольги, досудебную претензию. Футболист утверждает, что никогда не избивал Бузову. Он считает, что его репутации нанесен ущерб, а свои моральные страдания оценивает в 5 млн рублей.

"Я последний раз видела Диму во время нашего развода. Даже не представляю чем он живет сейчас и как, — сказала Бузова "КП", узнав о реакции Тарасова на интервью. — Мы с ним не пересекаемся даже на праздниках общих друзей. Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил".

Поп-звезда также дала совет Тарасову: "Мне приятно, что Дима так внимательно следит за материалами со мной, но я бы ему посоветовала заняться своей карьерой и воспитанием детей".

Ранее сообщалось, что Тарасов требует уменьшить алименты на дочь с 400 до 15 тысяч рублей.


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Теги: Бузова Тарасов
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