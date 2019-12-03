Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.
"Клубы обсуждали с Ашотом Хачатурянцом судейскую реформу, обсуждали основные вопросы. Все пришли к выводу, что это надо делать. Вопрос непростой, но система судейства требует реформы", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС
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