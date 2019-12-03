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Казарцев рассудит "Краснодар" и ЦСКА, Турбин - "Спартак" и "Ростов"

РФС назначил судей и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ, который станет последним в этом году. На трех встречах будет работать VAR.

6 декабря (пятница)

"Зенит" - "Динамо": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Арсенал" - "Локомотив": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

7 декабря (суббота)

"Тамбов" - "Оренбург": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

"Краснодар" - ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Ахмат" - "Уфа": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), VAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

8 декабря (воскресенье)

"Крылья Советов" - "Урал": судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Сочи" - "Рубин": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

"Спартак" - "Ростов": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).


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Теги: Казарцев Турбин Краснодар ЦСКА Ростов Спартак
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