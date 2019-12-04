Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле, который является вегетарианцем, на детской пресс-конференции красно-белых признался, что после переезда в Россию стал есть больше мяса.
— В Германии любят мясные колбаски, но Андре — вегетарианец. А у "Спартака" прозвище "мясо". Стали ли вы есть больше мяса в Москве? И какие колбаски вкуснее: мюнхенские или баварские?
— Признаюсь, что стал есть в России немного больше мяса. Оно здесь везде. И в России сосиски мне тоже очень нравятся.
Sport24.ru
Шюррле: признаюсь, что стал есть в России немного больше мяса
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»