"Коринтианс" заинтересовался нападающим "Крузейро" Педро Рошей, права на которого принадлежат "Спартаку". Об этом сообщает Globo.
"Коринтианс" сделал запрос по поводу 25-летнего футболиста, но, узнав требования Роши по зарплате, взял паузу.
Аренда Роши в "Крузейро" заканчивается в конце 2019 года. Клуб хотел бы выкупить футболиста, но "Крузейро" сейчас испытывает финансовые проблемы, из-за чего игрок может вернуться в расположение "Спартака".
За "Крузейро" Роша провел 28 матчей, в которых забил 4 гола.
25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за 12 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.
Sport24
Нападающий "Спартака" попал в сферу интересов "Коринтианса"
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