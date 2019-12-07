— В октябре "Спартак" возглавил Доменико Тедеско. Изменения в тренерском штабе пошли на пользу?
— Конечно. Хотя и при прежнем штабе мне все нравилось. Но новый тренер — это всегда свой подход, своя методика. И новые эмоции, которые придают команде сил. Мы легко нашли с тренером общий язык. Сам я на английском говорю пока не очень хорошо, но понимаю многое. А если что, на помощь всегда приходит переводчик.
— Что изменилось лично для вас?
— Позиция.
— С переводом в центр вы стали регулярно делать голевые передачи. Получается, нашли свое оптимальное место на поле?
— Все-таки не сам нашел, а тренер. Хотя я с детства хотел играть ближе к центру. В "Спартак" вообще приезжал нападающим. Олег Кононов тоже пробовал меня в центре, но считал, что на фланге от меня все-таки больше пользы. А Доменико Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше, — приводит слова Бакаева пресс-служба клуба.
Бакаев: изменения в тренерском штабе пошли на пользу. Хотя и при Кононове мне все нравилось
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, как на команду повлияла замена Олега Кононова на Доменико Тедеско на посту главного тренера.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»