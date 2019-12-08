В матче 19-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу над "Крыльями Советов" - 3:2.
19 тур
Гол: Чернов, 22, Радоньич, 65 - Погребняк, 43, 50, Эль-Кабир, 84
Крылья Советов: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Анюков, Гацкан (Радоньич, 55), Мияйлович, Терехов (Кабутов, 61), Тимофеев, Зиньковский, Соболев
Урал: Годзюр, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 54), Эль-Кабир, Бикфалви, Кухарчик (Бавин, 69), Погребняк
Предупреждения: Фидлер, 26, Ароян, 53, Мияйлович, 63, Анюков, 78, Соболев, 88
"Урал" обыграл "Крылья Советов", Погребняк оформил дубль
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