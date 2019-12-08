Парфенов: мы пропускаем - вопросы, играем 0:0 - ещё больше вопросов

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Уралом" (3:2) в рамках 19-го тура РПЛ

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- Победили 3:2, хотел бы команду поблагодарить. Мы проигрывали, но вернулись в игру, очень хорошо начали второй тайм, уверенно забили два мяча. Боевой матч, в конце которого начались качели - и мы удачно забили третий. Дальше у "Крыльев" был навал, но мы молодцы - выстояли.Таблицу вы сами видите, это очень важные три очка. С этим хорошим настроением есть немного времени выдохнуть и готовиться дальше. Ведь вся борьба впереди.Не волнует ли меня, что команда часто пропускает первой? Мы сегодня взяли три очка, меня уже ничего не волнует. Нам надо готовиться уже к следующему туру. Мы пропускаем - вопросы, играем 0:0 - ещё больше вопросов. [Вас] не поймешь.Будем работать, держать баланс. После пропущенного, вы видели, команда оковы скинула, начала играть.- Конечно, будет анализ, он уже идет. Нам не хотелось бы отходить от своих принципов. Любая команда не хочет пропускать вообще никогда. Такого не бывает. Этот момент можно только минимизировать. Любой тренер хочет, чтобы команда была сбалансирована. Всё время играть на атаку это сложно. Атакующие действия тяжелее.Вышел бы Погребняк, если бы мог играть Ильин? Если бы - вы же понимаете. Все произошло, как произошло. Чемпионат это длинная дистанция, каждый должен быть готов помогать команде. Для этого они и находятся в заявке, мы рассчитываем на каждого. Паша вышел, сделал свою работу, молодец.- Брак в чью сторону? В общую, я думаю? Какие вещи были, но они были обоюдные. Так что у нас с моим коллегой (тренером "Крыльев" Божовичем, прим.) были эмоции. Это нормально, это футбол. Это я сейчас герой такой, сижу, рассказываю, потому что выиграли. Конечно, может, я бы в другую сторону рассказывал, если бы мы проиграли.Еврокубки? Хочется выдохнуть и переварить этот отрезок. Сделать работу над ошибками и двигаться от игры к игре. В таблицу надо будет смотреть в конце сезона. Выиграли, хорошо - и пошли дальше, - приводит слова Парфенова корреспондентРоман Гуськов.