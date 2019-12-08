Ароян - о пропущенных голах: у нас их больше всех, но если убрать матчи с "Краснодаром" и "Локо", мы неплохо играли

Защитник "Урала" Вараздат Ароян после победы над "Крыльями" (3:2) прокомментировал игру екатеринбургской команды в обороне

Фото: ФК "Урал"