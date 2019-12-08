- Отличное настроение, хорошую игру провели. Рады, что закрыли первую часть сезона тремя очками. "Крылья" хорошая команда, у них тоже были моменты, но мы сумели реализовать свои возможности. Слава Богу, удалось немного подняться в таблице перед перерывом.
Гол Чернова? Мы оборонялись по зонам, пошёл хороший пас, не успели закрыть. Ну мы так же со стандарта забили. Когда забивали мяч, тренер дал указание идти на ближнюю. Так получилось, что я выиграл борьбу.
Пропущенные мячи? За последние четыре игры мы только один мяч пропустили, сегодня - два. Конец сезона, все команды уставшие. И психологически, и физически. Пропустили два, зато забил три, взяли очки, это важно сейчас.
- До серии, о которой вы упомянули, "Урал" пропускал очень много. Что изменилось?
- Если таблицу смотреть, мы больше всех пропустили, да. Но если не считать крупные поражения "Краснодару" и "Локомотиву", мы достаточно неплохо оборонялись и играли, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Ароян - о пропущенных голах: у нас их больше всех, но если убрать матчи с "Краснодаром" и "Локо", мы неплохо играли
Защитник "Урала" Вараздат Ароян после победы над "Крыльями" (3:2) прокомментировал игру екатеринбургской команды в обороне
Фото: ФК "Урал"
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