» » Песьяков: Джикия предложил поддержать фанатов и сделать паузу на 30-й минуте

Песьяков: Джикия предложил поддержать фанатов и сделать паузу на 30-й минуте

Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги со "Спартаком" (4:1), а также прокомментировал протестную акцию болельщиков, досрочно покинувших трибуны.

"Приятно заканчивать первую часть сезона победой. До этого была серия без побед. Сегодня играли в открытый футбол, не было никаких "автобусов".

Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть. Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: "Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу". Как видите, никто против не был", - цитирует Песьякова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Песьяков Джикия Спартак Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Тихонов: вызывает уважение, как Тедеско держался после разгрома от "Ростова" 1
Бубнов: а нужно ли было "Спартаку" убирать Кононова?
Песьяков: Джикия предложил поддержать фанатов и сделать паузу на 30-й минуте 1
"Милан" одержал победу над "Болоньей"
Бушманов: "Спартак" провалился, сыграв с одним номинальным защитником
Кечинов: работа Тедеско? Пока то же самое, что и при Кононове 1
Тедеско - журналистам: надеюсь, встретимся в 2020 году 1
Рейнгольд: "Спартак" превратился в обычного середнячка, и это ни в какие ворота не лезет! 5
Рейнгольд: матч "Спартак" - "Ростов" - самая настоящая порнография! 6
Карпин: если фанаты покидают трибуны на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так 3
Попов: "Ростов" обыграл "Спартак" за счет большого желания
Байрамян: "Ростову", видимо, больше повезло
Попов - о Тедеско: не знаю, почему, когда приходит иностранец, все пишут о его феноменальной тактике 2
Чистяков: если честно, не понял, что произошло и почему все стали уходить 2
Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны в матче с "Ростовом" 4
Докампо - об уходе фанатов с трибуны: как мы говорим в Испании: болельщик всегда прав
Агент нападающего "Торпедо" Сергеева: мы ведем диалог со многими клубами, в том числе и с ЦСКА 1
Центр "Э" рассылает фанатам "Зенита" сообщения с разъяснениями задержаний болельщиков "Спартака" 3
Норманн: "Ростов" был сильнее и умнее "Спартака" 1
Такой "Спартак" и 30 минут смотреть невозможно. Оценки матча красно-белых с "Ростовом" 1
Тедеско: "Ростов" забил "Спартаку" 4 гола, попав 5 раз. Счёт несправедлив 39
Червиченко: у "Спартака" бездарно подобранный состав 4
"Сочи" объявил о назначении Федотова главным тренером команды 3
Белоголовцев: акция фанатов не даст результата, вышли люди в Москве - и хрен на них 1
Это вам не второй состав "Ростова"! Тедеско ошибся, и теперь "Спартак" десятый 5
Первые слова Карреры в АЕК: хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в "Спартаке" 5
"Ростов" со счетом 4:1 разгромил "Спартак" 112
ЦСКА сделал предложение "Торпедо" о переходе Сергеева в зимнее трансферное окно 2
Болельщики "Партизана" и софийского ЦСКА поддержали акцию "Фанат - не преступник!" 1
Ракитич готов остаться в "Барселоне" ради трофеев
Все новости