Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги со "Спартаком" (4:1), а также прокомментировал протестную акцию болельщиков, досрочно покинувших трибуны.
"Приятно заканчивать первую часть сезона победой. До этого была серия без побед. Сегодня играли в открытый футбол, не было никаких "автобусов".
Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть. Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: "Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу". Как видите, никто против не был", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
Песьяков: Джикия предложил поддержать фанатов и сделать паузу на 30-й минуте
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