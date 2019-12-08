Полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ со "Спартаком". "Ростов" победил в гостях со счетом 4:1, Зайнутдинов сделал дубль.
"Была тяжелая игра. Главное, что победили. Счет — на табло. Сегодня была задача вверху встречать. За счет прессинга мы выиграли.
Я забиваю только московским командам? Я лишь три мяча забил, а не 10.
Карпин тоже сказал, что я лишь два месяца как начал тренироваться. Жалко, что сезон заканчивается, но буду держать себя в форме.
У нас не было задачи быть в тройке. В общем, была задача быть в пятерке, и мы, думаем, выполнили.
Каково было без Еременко? Он топ-футболист, у которого учишься на тренировках. Он сумасшедший футболист, которого не хватает", — сказал Зайнутдинов в эфире "Матч Премьер".
Зайнутдинов: Еременко — сумасшедший футболист, которого "Ростову" не хватает
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